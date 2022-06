Como, Luca Gervasi all'inaugurazione di Coin ma Belen non ci sarà

Ci sarà anche lui, Luca Gervasi questa sera 15 giugno all'inaugurazione della nuova Coin di Como in via Boldoni. Luca si sta facendo amare e conoscere sui social perchè è single, molto carino e educato ma soprattutto per il suo rapporto con Belen. Belen è la gatta, morbosissima e gelosa, con cui il milanese convive e che sta diventando una celebrità del web. Sono in tantissimi a seguire le vicende di Luca e Belen che si stanno facendo strada tra gli influencer, accumulando migliaia di follower ogni giorno.

Luca ha chiamato la sua gatta Belen in onore della più nota Rodriguez. Non potendo convivere con l'originale, ha sistemato la cosa chiamando con lo stesso nome la gatta che lo sta portando al successo social (ndr Luca Gervasi ha anche un lavoro "normale" a Milano). Luca è lo scapolo d'oro del momento e oggi, 15 giugno sarà a Como per l'inagurazione di Coin e, per la gioia delle sue numerose ammiratrici, Belen, la sua gatta gelosissima, non ci sarà. Come dice lo stesso influencer nelle sue storie di Instagram scherzando con la sua gatta, l'invito era solo per lui.