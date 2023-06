"Como piena di terroni. Cosa venite a fare in Lombardia?": la turista esce dal bar

È estate e la stagione sul lago di Como entra nel vivo. Arrivano i vip, i matrimoni da favola, i turisti, tantissimi turisti, le polemiche sui prezzi e sul traffico. Quello di cui però si sta discutendo animatamente sulla pagina Facebook SEI DI COMO SE- GRUPPO - informazioni e notizie in tempo reale su Como è una vicenda che lascia l'amaro in bocca. Probabilmente è un episodio isolato ma è davvero brutto veder raccontare da una signora venuta in gita a Como con la famiglia quanto avvenuto in un bar piuttosto centrale.

Il racconto

"Amo la città di Como e ogni estate vengo qui con marito e figli a seguito per far conoscere loro il nostro bel lago e i borghi nei dintorni; questa mattina dopo aver parcheggiato decidiamo di andare a fare colazione in un bar di cui non farò il nome. Stavamo per mettere il primo piede oltre la soglia ma veniamo fermati dalla voce di un uomo impegnato a urlare quanto la città sia "piena di terroni", quanto i comaschi non esistano perché soffocati e la dubbia esistenza dell'Italia oltre la città di Piacenza. Nello sproloquio qualche sfogo di istruzione latente riguardo la magnifica Sardegna e la mafia sotto Piacenza. Il tutto farcito dal silenzio del proprietario. Inutile dirlo, dietro front e portiamo i nostri soldi altrove! Consiglio al povero disagiato, di andare oltre la città murata e allargare la mente; potrebbe addirittura migliorare le coniugazioni verbali. Eviterebbe non soltanto la figura dello scimmione a cui è mancata l'istruzione o più probabilmente una famiglia ad educarlo, ma anche la perdita di clienti per un'attività commerciale. Il lato positivo è aver scoperto un meraviglioso bar in Piazza Mazzini. Non tutta l'ignoranza viene per nuocere

Aggiungo, dopo aver parlato con la ragazza presente nel bar, il seguito dello sproloquio che comprendeva "negri che chiedono l'elemosina in ogni angolo di Firenze" "ai Livornesi qui gli rovesciamo le taniche di benzina e gli diamo fuoco" "Firenze alla stregua di Roma e Napoli, una città di merda" "Como piena di terroni, aveva ragione Mussolini ognuno a casa sua" "Cosa caxxo venite a fare in Lombardia?"

Anche se il post sta creando molto dibattito per lo più si tratta di persone che rassicurano la signora che ha trovato un individuo particolare. Un caso isolato insomma perché, scrive Francesco "sono di origine pugliese, abito e vivo a Como da 45 anni, non mi sono mai sentito chiamare terrone, ho diversi amici Comaschi che mi stimano e mi vogliono bene, personalmente a Como, mi sono sempre trovato bene".

Il tenore delle risposte e delle opinioni è questo: sembrerebbe quindi che la turista che ogni anno viene a Como con marito e figli sia stata solo sfortunata anche se, la cosa che l'ha lasciata basita (spiega poi nei successivi commenti) è stata non solo la maleducazione della persona che sbraitava ma anche il silenzio di chi all'interno del locale accettava la cosa senza proferire parola, come nulla fosse. Conclude comunque con saggezza la discussione: "Un solo soggetto non cancella la dignità di una bella città; e la violenza delle parole pronunciate da un ignorante rimane a sé e alla vita poco dignitosa che lo avvolge".