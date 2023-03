Il sentiero ad anello sul lago di Como: 210 gradini verso la Tomba di Volta e un panorama da cartolina

Come ogni domenica ci facciamo ispirare dal fotografo e escursionista Maurizio Moro che ci suggerisce camminate e percorsi più o meno difficili nel Comasco. Certamente sono sempre luoghi che regalano panorami mozzafiato e, in questo caso, raccontano anche la storia del nostro territorio. Grazie alle accurate spiegazioni di Moro e alle sue foto ci facciamo guidare verso la tomba di Alessandro Volta.

210 gradini verso la meta

"Un'altra escursione ad anello facile ed interessante che parte dalla Gelateria Pasticceria Luisita è quella di andare a visitare la Tomba di Volta.

Si sale da via Fiume e attraversando via Zezio si prende via Binda e le relative scalette, per la precisione 210 gradini.

In via per Brunate si scende a sinistra fino ad arrivare alle scalette sulla destra con cartello Brunate per San Donato "il sentierone dedicato alla poetessa Alda Merini"

Arrivati alla deviazione si prende a destra per Garzola per via Val Gioera.

Raggiunta la strada carrozzabile per Brunate, la si segue in salita fino al tornante dove a destra si prende il sentiero per Camnago Volta.

Sempre seguendo un'altro cartello per Camnago Volta a un bivio dopo un bel single track si raggiunge una cappelletta.

Successivamente si esce da un cancelletto con scritto "vietato l'accesso ai non autorizzati". Siamo a Camnago Volta e dopo la risciada incontriamo la strada che sale a Ponzate. Superata la Trattoria della Pila giriamo a destra e raggiungiamo la Tomba di Volta.

Tornati sui nostri passi scendiamo in via Pannilani passiamo dal Panificio Olly (non ho resistito e ho preso il pane, le siciliane e un dolcetto) e torniamo al Luisita dove ci concediamo un buon caffè.

Km: 8

Disl: 270 metri

Difficoltà tecnica: facile

Impegno fisico: basso.