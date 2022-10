Como, la città turistica dove in settimana dopo le 23 non mangi

Le polemiche che emergono sulla città di Como si ripropongono ciclicamente. I Comaschi sanno bene quali sono i punti deboli e anche quelli forti della città capoluogo di provincia.

Le discussioni nascono quando magari qualcuno da fuori, chi ingenuamente chi con un pizzico di ironia, sui gruppi social pone delle domande che riescono a scatenare discussioni o ilarità. È il caso di un utente del gruppo Facebook Sei di Como se... che chiede se qualcuno conosca un ristorante/pub/pizzeria/locale in cui la cucina è aperta fino a tarda serata in settimana. Per tarda sera, specifica di intendere mezzanotte o al massimo l'una! È pur vero che adesso arriva l'inverno, ma anche nel periodo primaverile estivo pare che la città goda di un "coprifuoco" tutto suo e che anche il Mc Donald's, in settimana, chiuda alle 23 quando in tante altre città, senza andare troppo lontano ( per esempio a Monza in viale Lombardia) chiude alle 2.30 di notte, anche in settimana.

A parte le risposte scherzose di chi consiglia di restare a casa o di chi parla addirittura di "miracolo" arrivano anche dei consigli. Senza uscire da Como pare che il locale Est Est Est rimanga aperto fino a tardi, in via Dante Alighieri, anche durante i giorni della settimana. Il Birrificio a Camerlata viene consigliato ma c'è chi avvisa che comunque, durante la settimana chiude alle 23. Altrimenti bisogna andare a Erba al doppio Malto o al Barile di Tavernerio. Ogni città ha le sue abitudini e certamente Como non è nota per la vita notturna anche se, a ben vedere, in piazza Volta qualche locale aperto fino a tardi rimane. Voi cosa suggerireste alla ragazza che due o tre volte durante la settimana vorrebbe cenare in tarda serata a Como?