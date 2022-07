La tempesta di fulmini del 30 giugno che si avvicina a Como: il video

Erano le 23 circa del 30 giugno quando Anna Arena ha girato questo video dal balcone della sua casa, rivolta verso la Svizzera. Il rumore dei tuoni cominciava a sentirsi e il cielo era illuminato da una raffica di fulmini che preannunciavano il temporale, ma in quel momento non pioveva. Uno spettacolo maestoso che senz'altro ci ricorda la potenza della Natura. Così Anna e la sua famiglia dal balcone di casa (zona Como Camnago Volta) ci hanno resi partecipi della meraviglia che tanta maestosità e potenza hanno provocato in loro mentre osservavano questo spettacolo della natura.