A maggio l'eclissi totale di Luna sarà colorata di rosso: quando vederla a Como

Nella notte tra il 15 e il 16 maggio è attesa da tutti gli appassinoati e i professionisti del settore la Luna rossa, un'eclissi totale, come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani (Uai).

Il fenomeno meriterà di essere osservato (e fotografato) anche se l'orario in Italia non consentirà di poter ammirare l'eclissi in tutto il suo splendore sarà comunque un momento da non perdere: a Como e in Italia potremo assistere all'ingresso della Luna nell'ombra della Terra a cominciare dalle 3.32 del mattino.

Come riportano gli espeti di 3BMeteo (qui tutte le informazioni) sarà un'eclissi totale di luna, la luna piena dei fiori, così chiamata in onore della fioritura primaverile che avviene tipicamente nel mese maggio. Così, la luna piena dei fiori diventerà anche una luna rossa per circa un'ora e mezza nella notte tra il 15 ed il 16 maggio. L'eclissi inizierà con l'ingresso nella penombra alle ore 03.32 del giorno 16 ma l'inizio della totalità sarà solo alle ore 5.29. La totalità sarà al top verso le 06:12 e durerà fino alle 06:53. Poi la Luna uscirà gradualmente dall'ombra della Terra intorno alle 07:55 e sarà completamente fuori anche dalla penombra alle 08:50. Durante l'eclissi la luna sarà in posizione ovest rispetto ai punti cardinali.

Purtroppo questo fenomeno sarà visibile solo in versione parziale in Italia, ma comunque affascinante e meritevole. L'oscuramento massimo della Luna avverrà troppo vicino all'alba e nella sua massima totalità il nostro satellite sarà già tramontato dietro l'orizzonte. Il prossimo appuntamento con una eclissi di luna sarà per il giorno 8 novembre e il fenomeno avrà caratteristiche analoghe a quello di maggio. Per lo Streaming dell'eclissi potete guardare sempre il sito di 3BMeteo.