Como e Milano unite nello scatto da Brunate: la storia della foto che sta facendo innamorare i milanesi

Le foto sono state scattate il 21 febbraio 2022 da Brunate con un teleobiettivo. L'autore è il giornalista e fotoreporter Andrea Cherchi che ha colto il momento perfetto che, unito alla nitidezza della giornata, ha restituito un panorama da urlo, dove la bella Milano si vede in maniera piuttosto dettagliata con i suoi grattacieli e gli edifici che la caratterizzano. Come in ogni cosa ben riuscita, oltre alla innegabile tecnica, c'è anche l'amore che lega Como e Milano nella vita e nel cuore del giornalista e reporter.

Ci spiega Andrea: "La giornata era limpidissima. Vado spesso a Brunate con la funicolare e spesso c'è questo spettacolo, soprattutto all'alba e al tramonto.

Per il resto, adoro Como perché è la città dove sono nato e dove, quando posso, vengo per fare foto e per stare bene. Ogni volta che arrivo a Como mi sento a casa. Peccato poterci venire poco perché facendo il fotoreporter freelance a Milano ho poco tempo, ma quando mi chiedono se c'è un posto che amo oltre a Milano rispondo sempre Como". Una foto che nasce quindi dall'amore per le due città lombarde che in queste immagini si guardano l'un l'altra.

La fotografia è finita anche in prima pagina su Il Corriere della Sera e sta diventando virale.