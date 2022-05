Chiesa di San Pietro, un bene culturale per la Lombardia: "A Como è trattata così..."

La chiesa di San Pietro in via Caronti è effettivamente citata tra i beni culturali di Regione Lombardia ma l'inciviltà di qualcuno e l'incuria non sembrano rendere onore a questa chiesa edificata nel 1318. Ci scrive (inviandoci le foto) una nostra lettrice:

"Essendo ormai evidente il Comune non sia in grado di arginare l'altrui maleducazione, nonostante le precedenti segnalazioni e suggerimenti in merito, per non parlare della "cecità" dei servizi preposti alla raccolta rifiuti, vi allego situazione odierna di fronte alla Chiesetta San Pietro, segnalata su sito Beni Culturali dell Regione Lombardia e di via Caronti. Peccato non sia ancora una applicazione per trasferire tanfo di urina umana che pervade muro...Vergognoso."