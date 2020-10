Lo chef Colonna apre un nuovo ristorante nel centro storico di Como

Dai pizzoccheri alla carbonara, dalla pizza napoletana al luonge bar. Una cucina, quella dello Chef Antonello Colonna che riesce a racchiudere stili e concetti differenti pur rimanendo fedele alla tradizione e nel rispetto della città, in questo caso Como, che la ospita. Openissimo, così si chiamerà il locale sito nel centro storico della città (in via Mentana), che aprirà il prossimo 15 ottobre: 700 mq dove prima c'era una fabbrica, una seteria. Un messaggio positivo, dopo il lockdown, per la ristorazione. Voler investire e volerlo fare a Como è sicuramente, da parte di uno Chef (ma anche imprenditore) noto come Colonna, un buon segno. Antonello Colonna è famoso al grande pubblico anche per aver partecipato a molti programmi televisivi come Hotel da Incubo e Più sani più belli ma anche per le sue idee innovative, come, appunto, il brand Open già presente a Roma (l’Open Colonna Bistrot a Termini), a Milano e ora anche a Como.

Porterà in città tutta la sua "romanità" che si fonderà egergiamente ed energicamente con le tradizioni del Lario. Openissimo ha dato anche nuove possibilità di lavoro a chi lo aveva perso, proprio nell'attività ristorativa che è stata chiusa dove ora verrà aperto il locale di Colonna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grande protagonista il pesce di lago, ma anche salumi, formaggi e specialità brianzoli. Parola d'ordine? Coraggio e sfida. Un comodo salotto, come ama definirlo Colonna stesso, dove dalle 18 alle 2 di notte, si potranno gustare i suoi piatti sentendosi a casa, "avvolti da una modernità che fa tendenza".