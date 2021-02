Effetto covid, a Como soffre anche il settore a luci rosse delle escort: calano le richieste e le tariffe

Gli effetti dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 fanno sentire il loro effetto anche sul mercato a luci rosse. In Lombardia il 2020 ha portato una diminuzione dei numeri del sesso a pagamento, sia per la presenza di escort sia per le tariffe delle stesse.

Secondo i dati riferiti da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, la presenza mensile media per provincia è stata la seguente nel 2020:

Bergamo: 653 (-30% rispetto al 2019)

Brescia: 1016 (-19%)

Como: 405 (-12%)

Cremona: 257 (-31%)

Lecco: 151 (-19%)

Lodi: 131 (-28%)

Mantova: 228 (-29%)

Milano: 2211 (-21%)

Monza e della Brianza: 441 (-18%)

Pavia: 403 (-12%)

Sondrio: 164 (-16%)

Varese: 705 (-23%)

Anche le tariffe applicate dalle escort hanno subito variazioni nel 2020 rispetto al 2019: un calo drastico. Escort Advisor riesce a ricavare il prezzo medio grazie alle recensioni scritte dagli utenti nel 2020 e nel 2019.

Prezzo medio 2020 per provincia:

Bergamo: €91 (-23% rispetto al 2019)

Brescia: €97 (-19%)

Como: €94 (-29%)

Cremona: €72 (-32%)

Lecco: €63 (-44%)

Lodi: €58 (-50%)

Mantova: €71 (-34%)

Milano: €100 (-17%)

Monza e della Brianza: €89 (-22%)

Pavia: €80 (-31%)

Sondrio: €92 (-22%)

Varese: €103 (-14%)

Nonostante il 2020 abbia rallentato l’andamento del settore, Escort Advisor ha registrato numeri non indifferenti, come 80.500 recensioni scritte, 23.101.343 di utenti unici annui, 258.125.465 profili escort visualizzati e 419.031.429 ricerche sul sito. Questo si nota anche dalle visite ricevute da Escort Advisor nel 2020 dagli utenti per provincia, in relazione al numero di abitanti. Il desiderio dei clienti nei confronti delle escort non è mai calato: