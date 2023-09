Non solo vip, anche i supereroi a Como: Batman in città per regalare sorrisi. Video

Non si sa chi ci sia dietro la maschera di Batman ma i suoi video si trovano su vari social (TikTok il principale) e sono condivisi da tantissime persone. Perché quello che si cela dietro il nome di MaxWayne è un concetto semplice e positivo: regalare serenità e momenti di gioia a tutti, ma specialmente a chi è in difficoltà. Non è raro infatti che questo Batman ( con un costume davvero bello e molto simile all'originale) venga chiamato in vari ospedali o città d'Italia per realizzare i sogni dei bambini meno fortunati.

La sua visita è arrivata anche a Como dove si è spostato nel centro città, passando da piazza San Fedele dove i suoi fan (tantissimi) hanno chiesto foto e abbracci.

Max Wayne, come spiegato sul sito (https://www.maxwayne.it) nasce dall’idea di offrire un aiuto, un supporto soprattutto morale, ai bambini affetti da diverse patologie e per questo costretti al ricovero ospedaliero.

Il personaggio porta con sé quelli che sono i valori del suo eroe ispiratore, Batman. Max Wayne porta alla ribalta più che gli ideali di Batman, quelli del suo creatore, Bruce Wayne.