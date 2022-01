Como, la storia d'amore tra Andrea e Stefania a C'è Posta per te: la sorpresa è Luca Argentero

Quella tra Andrea e Stefania è una storia che non può non commuovere. A raccontare l'amore puro dei due sposi di Como è stata Maria De Filippi a C'è Posta per Te, il famoso programma in onda su Canale 5. È Andrea a voler fare un reaglo alla moglie. Un regalo per ringraziarla di tutto quello che ha fatto per lui, per mostrare la sua gratitudine verso una persona che non lo ha mai abbandonato, nemmeno dopo il terribile incidente per cui è finito sulla sedia a rotelle.

C'è un prima e c'è un dopo, e c'è una data che sancisce il cambio: il 17 marzo 2019, il giorno in cui, durante la pedalata domenicale in compagnia dei suoi amici di sempre Andrea cade dalla bici. Sono 83 centimetri di dislivello ma bastano per creare un danno irreversibile.

Andrea dice di aver capito subito che non era una caduta come le altre. Si sentiva come "un bambolotto di pezza". Lo portano prima all'ospedale di Como ma viene trasferito con l'elisoccorso a Niguarda. Qui lo ha raggiunto Stefania che, quando lui le ha detto che tutto sarebbe cambiato e che era parzialmente paralizzato, gli ha risposto: "Tanto abbiamo l'ascensore".

Delle parole semplici, per far capire che la sola cosa importante era che lui fosse vivo e che lei ci sarebbe stata sempre. Andrea e Stefania sono genitori di due bellissime bambine Luna e Camilla e nonostante le difficoltà si guardano negli occhi con lo stesso puro amore di sempre.

A leggere la lettera a Stefania scritta da Andrea è Maria De Filippi:

"Una domenica sono andato giù in un dislivello di 80 centimetri e poi tutto, ma proprio tutto si è spento. Cadere ero caduto altre volte, ma quel giorno è successo l'irreparabile, mi sentivo come un pupazzo di gomma, tutto il mio corpo sotto le dita sembra non esistere. Ero rimasto paralizzato. Mi hanno portato al Niguarda di Milano e la speranza che potesse tornare tutto come prima era andata a farsi benedire. Pensavo nero e tremavo all'idea del dolore che avrei causato a te, per questo avevo chiesto ai miei amici di dirtelo, perché io non volevo che lo sentissi da me. Poi sei entrata nella mia camera e io bruscamente ti ho detto che non sarei più tornato a camminare. Te sei rimasta paralizzata e lì ho capito che non lo sapevi, nessuno aveva auto il coraggio di dirti nulla. Io l'avevo fatto e nel peggiore dei modi, in quel modo freddo. Quando ci penso il ricordo ancora mi strazia il cuore".

La sorpresa di Andrea per Stefania

Ma la lettera era solo l'incipit di una serie di sorprese per Stefania. Dalla scalinata è sceso Luca Argentero che è andato subito da lei, l'ha abbracciata, salutata e non ha potuto non dirle quanto sia rimasto commosso dal loro amore.

"Ogni volta che vengo qui so che parteciperò a qualcosa di speciale, ma non mi era mai successo di essere travolto da un'onda d'amore così potente, il mondo in cui vi guardate dalla busta è incredibile, la felicità nelle rughe d'espressione di Andrea... Andrea ha detto che quando l'amore è vero scorre fluido e mi sembra che tutto quello che è successo non abbia interrotto la fluidità".

L'attore ha fatto due regali alla coppia, il primo è un ciondolino di corallo: "Mentre ero in Sicilia, un signor mi ha regalato un ciondolino di corallo, il corallo è un portafortuna ho scoperto e voglio regalarvelo, ci sono molto affezionato e spero che vi piaccia. Questo però voglio dirlo, è da parte di mia moglie Cristina".

Il regalo da parte di Luca è una luna di miele: "Sono rimasto così colpito, ero così felice di essere la tua sorpresa", "Anch'io" ha detto ridendo Stefania. "Prendete un mappamondo e scegliete un posto qualsiasi, questo è il mio regalo per voi" ha spiegato Argentero.

"Il mio augurio è che tu possa tornare a fare sport" questa è la speranza di Luca che ha deciso anche di regalare la sceneggiatura di "Padri": "I copioni sono molto preziosi per gli attori".