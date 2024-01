Quali sono i 4 ristoranti di Como in gara per la miglior cassoeula del 2024

Torna il Festival De La Cazoeula, che entra nel vivo della gara. A contendersi il titolo, quest'anno, saranno oltre ristoranti 50. Sono 4 i ristoranti di Como città in gara. Parliamo del Crotto del Sergente, della Trattoria Bassone, di Gesumin e dell'Osteria del Buonumore.

Il festival nasce nel canturino e come lo scorso anno anche in questa dodicesima edizione, fra i partecipanti non ci sono più solo ristoranti di Cantù (dove il festival nacque nel 2013) e della provincia di Como, ma anche ristoranti di Monza Brianza e Lecco e persino da Milano. Ecco tutti i partecipanti e a questo link troverete le informazioni su come votare il vostro preferito e come funziona la giuria di qualità.

Tutti i 50 partecipanti divisi per provincia

CANTÙ 8

La Cascina di Mattia

La Scaletta

Trattoria Riposo

Le Querce

Il Garibaldi

Usteria Pianela

La Nuova Rustica

Tel chì

PROVINCIA DI COMO 27

Albergo Sole Mariano Comense

Agriturismo la Fattoria Mariano Comense

La Vecchia Fornace Mariano Comense

Da Luigino Montano Lucino

La locanda degli artisti Montano Lucino

Osteria Acqua Ciara Brunate

Capolinea Bistrot Brunate

La Polenteria Brunate

Crot dal Murnè Albavilla

Albergo Ristorante Arcade Grandate

Da Carlito's Cucciago

Plus Cucciago

Da Edda Inverigo

Agriturismo Cassinazza Orsenigo

Mercato 38 Erba

Corner 23 Bistrot Novedrate

Da Guido Alzate Brianza

Agriturismo Il Nespolo del nonno Fino Mornasco

Agriturismo Mirandola Albese con Cassano

Bistrot at home Binago

Gnocchetto Tavernerio

La Capanna Lurago d'Erba

Casa del combattente Palanzo di Faggeto Lario

Crotto Civiglio

Mama Gina Cermenate

Tre pievi Dongo

Crot del Giuanin Tavernerio

PROVINCIA DI LECCO 5

Trattoria Terzo Tempo Molteno

Trattoria Maurizi Nibionno

Albergo Ristor Roma Casatenovo

Osteria del brau Calco

Osteria il Camino Ballabio

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA 5

Trattoria da Fabio Verano Brianza

Ristorante La Piana Carate Brianza

Osteria Social Food Mezzago

Il dollaro Briosco

Ristorante il fienile Briosco

PROVINCIA DI MILANO 1

La cassoeula del Togn Milano

Chi sarà il vincitore nel 2024?

A deciderlo saranno, come sempre, i tanti appassionati, che potranno andare nei diversi ristoranti in gara per gustare il re dei piatti della cucina brianzola e poi votare con la scheda on line sul sito ufficiale del festival www.festivaldelacazoeula.it al quale rinviamo per qualsiasi chiarimento e dettaglio. Oltre alla giuria popolare ci sarà anche il voto di un gruppo di chef ed esperti della ristorazione. C'è tempo fino al 29 febbraio.

Lo scorso anno la Cazoeula d'Oro è stata vinta dalla Trattoria Maurizi di Nibionno (Lecco).