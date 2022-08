Clooney, vent'anni a Villa Oleandra: festa senza vip, ma con una coppia estratta a sorte

Promessa mantenuta: George Clooney hanno ospitato per un week.end nella propria lussuosa dimora sul Lago di Como una coppia di marito e moglie estratta a sorte tra coloro che hanno effettuato una donazione alla Clooney Foundation for Justice. L'anno scorso l'attore aveva lanciato il concorso invitando a collegarsi al sito Omaze.com/Clooney per effettuare la donazione.

Dopo un anno il vincitore è stato estratto. Si tratta di Michel L. e di sua moglie. Sono loro i fortunatissimi benefattori che hanno potuto varcare la blindatissima Villa Oleandra dove George Clooney dimora dal 2002.

La villa negli anni ha visto passare ospiti a dir poco illustri, da cantanti e attori come Bono Vox e Brad Pitt, a politici internazionali, come Obama. Ma per festeggiare i vent'anni di "residenza" a Laglio (Clooney è cittadino onorario del piccolo paese) la star di Holliwood ha deciso di aprire la sua villa a persone per nulla famose, ma che hanno dimostrato di avere un gran cuore.