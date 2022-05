Le città più belle d'Italia dove correre, Como al terzo posto

Una nuova ricerca di SportsShoes rivela le città più belle per dedicarsi al running sulla base dei dati degli hashtag di Instagram.Le città più popolari d'Italia per il running sono Roma, Milano e Como. Con l'estate ormai alle porte e una quantità sempre maggiore di persone che si riversano in strada per le loro corse di routine alla mattina o dopo il lavoro, SportsShoes.com ha ricercato oltre un milione di hashtag su Instagram per 600 città in tutto il mondo con lo scopo di rivelare quali paesaggi urbani offrono lo scenario più suggestivo per i runner.

Gli utenti di Instagram si preparano a correre portando con sé le loro macchine fotografiche per catturare i paesaggi urbani più belli d'Italia: con numerosi parchi dedicati al running, centri storici e una moltitudine di itinerari di corsa, Roma occupa la prima posizione come la città più suggestiva d'Italia in cui correre, con 3,277 hashtag #RunRome.

Il secondo posto è occupato da Milano con oltre 2,800 hashtag, mentre Como si posiziona al terzo posto con 1,352 hashtag, grazie alle foto scattate dai runner del meraviglioso Lago di Como. Palermo conquista il quarto posto, grazie allo splendido lungomare che porta i runner presso il faro di Capo Gallo, mentre l'antica città di Firenze si trova al quinto posto.

Le 10 città più suggestive d'Italia per il running

1 Roma 3,277

2 Milano 2,885

3 Como 1,352

4 Palermo 1,174

5 Firenze 1,119

6 Torino 1,004

7 Salerno 797

8 Padova 604

9 Bisceglie 498

10 Modena 479



L'hashtag #RunComo è stato menzionato oltre 1,300 volte: Il magnifico Lago di Como incornicia la città di Como, offrendo ai runner la possibilità di scegliere tra lago o montagna. Tutti gli appassionati di running dovrebbero intraprendere il percorso del Lago di Como denominato Greenway per ammirare panorami mozzafiato, o al Parco Val Sanagra per sentieri collinari incredibilmente utili per allenare e rafforzare il tuo cuore.

Dan Cartner, Senior Marketing e E-Commerce Manager di SportsShoes.com ha affermato: "Fare selfie durante la corsa o caricare foto della tua corsa di gruppo può essere incredibilmente motivante, sia per il runner stesso che per i suoi amici e familiari presenti sui social media. Con 56 milioni di post sotto l'hashtag #run, eravamo curiosi di scoprire quali città pubblicavano su Instagram il maggior numero di foto sul running per ispirare e incoraggiare le persone a scendere in strada e superare i loro limiti.

Nella classifica mondiale, Londra è seguita da Chicago, città statunitense che si affaccia sul lago Michigan, con oltre 56,950 hashtag #RunChicago. Dopo la 'Windy City', uno dei tanti soprannomi di Chicago, nella classifica sono presenti altre località statunitensi come Boston e Huston, insieme anche alla città australiana di Melbourne e la romantica Parigi in Francia.