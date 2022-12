Gli studenti raccontano la Città dei Balocchi Lake Como su Instagram

Un project work su un Contest Instagram e una task force di studenti content creator per raccontare l’evento natalizio che sta coinvolgendo decine di migliaia di persone nella suggestiva cornice di Cernobbio e Villa Erba

La 29° edizione della Città dei Balocchi è partta sotto il segno di una grande novità: Cernobbio diventa l’epicentro della tradizionale kermesse natalizia del Lago di Como. In particolare, il Parco di Villa Erba sarà animato da eventi e sorprese capaci di stupire ed emozionare grandi e piccoli e ospiterà il Mercatino di Natale “originale” della Città dei Balocchi, dando così vita a un vero e proprio villaggio in cui la magia dell’atmosfera sarà frutto dell’incontro tra bellezza, natura e tradizione.

«Un evento importantissimo per Cernobbio e per tutto il Lago di Como, a cui IATH Academy ha da subito aderito coinvolgendo i propri studenti con competenze Digital e di Social media Marketing in project work e produzione di contenuti originali con l’obiettivo di raccontare quotidianamente esperienze e attrazioni attraverso la piattaforma Instagram», spiega Anita Longo, direttrice dell’Academy.

IATH collabora con il Comune di Cernobbio e l’organizzazione dell’evento attraverso un Contest Instagram che vedrà impegnati e valorizzati gli studenti come content creator. Attraverso la pubblicazione sul proprio profilo personale di post e stories con copy e hashtag di riferimento, racconteranno la Città dei Balocchi con stile e personalità, come veri e propri micro-influencer.

Una task force coordinata da IATH insieme ad un team di docenti dell’Academy: Alessandro Nardone, esperto di comunicazione, Erik Senesi, impegnato come professionista nella comunicazione e promozione ufficiale dell’evento, Francesco Purita, videomaker e Orazio Spoto, Presidente dell'Associazione Instagramers Italia che darà visibilità agli scatti realizzati dagli studenti IATH attraverso attività di repost e pubblicazione in modalità Collab con l'account @igers_lombardia.