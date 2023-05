Citadel, la nuova serie di Amazon debutta sul lago di Como

Un'altra grande produzione cinematografica omaggia il lago di Como, ormai protagonista indiscusso di molte pellicole hollywodiane. Stiamo parlando della nuova serie americana targata Amazon Prime Video. Citadel, una spy-action che vede tra i suoi interpreti Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas e Stanley Tucci, attraverso le sei puntate già in onda sulla piattaforma streaming di Jeff Bezos, vede il Lario sullo sfondo già al primo episodio con un treno futuristico che sfreccia lungo binari immaginari sul lago di Como, come fosse il Lario Express che corre sulla sponda lecchese. Una delle spie, interpretata da Richard Madden, dopo essere stata ripescata dal lago viene ricoverata in una clinica. collocata a Bellagio. Passano alcuni anni ed è quindi l’ospedale di Gravedona ad entrare nei ricordi delle vicende dei protagonisti quando Priyanka Chopra Lonas ricorda il suo salvataggio dalle acque del Lario.

Citadel, la trama

Citadel è una serie tv statunitense creata per Prime Video da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil e prodotta a livello esecutivo dai fratelli Joe e Anthony Russo (The Gray Man). Un epico e rivoluzionario spy thriller internazionale, Citadel si propone come il principio di un franchise globale costituito da più serie ambientate in giro per il mondo che raccontano storie interconnesse. Tutto ha inizio con la caduta, otto anni fa, di Citadel. L'agenzia indipendente di spionaggio internazionale - nata con lo scopo di difendere la sicurezza di tutte le persone - è stata distrutta dagli agenti di Manticore, una potente associazione che nell'ombra manipola il mondo. I ricordi degli agenti scelti Mason Kane (Richard Madden, Bodyguard) e Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas, Quantico) sono stati cancellati, ma loro sono riusciti miracolosamente a salvarsi. Da allora sono rimasti nascosti, costruendosi una nuova vita con nuove identità, entrambi ignari del proprio passato. Fino alla notte in cui Mason viene rintracciato dal suo ex collega di Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci, Fortitude), che ha disperatamente bisogno del suo aiuto per impedire a Manticore di stabilire un nuovo ordine mondiale. Mason si mette alla ricerca della sua ex collega Nadia, e le due spie intraprendono una missione che li porta in giro per il mondo nel tentativo di fermare Manticore. Questo mentre devono fare i conti con una relazione costruita su segreti, bugie e un amore pericoloso ma senza tempo.

Il resto del cast include la nominata all'Oscar Lesley Manville (Il filo nascosto), Osy Ikhile (The Legend of Tarzan), Ashleigh Cummings (NOS4A2), Roland Møller (Land of Mine - Sotto la sabbia) e Caoilinn Springall.