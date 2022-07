Mr. Villa e la bottega delle meraviglie, addio al Corner Arredamenti di Como

Un'altra storica attività commerciale del centro storico dice addio alla città. Un angolo delle meraviglie per la casa, un mondo di oggetti d'arredo dove era quasi impossibile non entrare. Una delle tante attività di famiglia che per vari motivi sono costrette a cedere il passo a gruppi monomarca. Cambia il volto delle città, che senza le loro botteghe storiche sono sempre tutte più uguali una all'altra.

Avviato nel 1979 da Paola e Roberto Villa, Corner arredamento ha due vetrine che si affacciano in via Indipendenza a Como, a due passi da via Vittorio Emanuele, dalle vie dello shopping. Arredamento e oggettistica per la casa casa, abbinando classico e moderno, oggetti d'antiquariato, vintage, modernariato. Una ricerca impegnativa lunga oltre 40 anni. Il negozio rimarrà aperto fino al 3 agosto, poi al suo posto arriverà un punto vendita della catena di abbigliamento per bambini Petit Bateau. Claudio Villa, titolare dell'attività insieme alla moglie racconta le motivazioni: "Lavoriamo da 43 anni e siamo stanchi, le vendite non sono più quelle di una volta e i nostri figli fanno altro".