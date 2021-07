Chiude in anticipo il labirinto dei girasoli: il maltempo ha rovinato il campo

Tanti di voi erano andati a visitare il labirinto dei girasoli a Ornago, mandandoci foto ricordo e video. Purtroppo non per volere delle due ideatrici Elmina e Carolina Brambilla ( che avevano tracciato tutti i sentieri del labirinto) ma a causa del matempo, chi aveva in programma di andarci dovrà rimandare presumibilmente al prossimo anno. Il campo che si trova in brianza, a circa 60km da Como, s Ornago (Cascina Rossino) non ha resistito ai violenti nubifragi della scorsa settimana. L'area aveva aperto al pubblico con il mitico labirinto di girasoli il 2 luglio, ma ora gli organizzatori del campo Shirin hanno dovuto chiudere: "In autunno ci ritroveremo con le zucche", ci dicono.