Perché il chitarrista dei Maneskin Thomas Raggi era sul lago di Como senza la band

Thomas Raggi il chitarrista dei Maneskin sul lago di Como, per una cena nel ristorante Una Finestra sul Lago di Carate Urio. Per ore, nelle sue Storie di Instagram, era girata un'immagine, una foto scattata proprio da lui, sul lago. Troppi pochi indizi per capire se fosse insieme alla band, da solo e dove stesse andando. Il mistero è stato svelato qualche ora dopo.

Il giovane e talentuoso chitarrista è stato visto e fotografato a Carate Urio, al ristorante Una Finestra sul Lago, con uno dei titolari, Nathan (anche lui musicista). Era in compagnia della sua bellissima fidanzata Lavinia ed è stato, a detta di chi era lì, gentile e cortese con tutti, specie con il personale del ristorante. ll più giovane del gruppo (nato a Roma il18 gennaio 2001) si è goduto la sua cena romantica con la massima privacy garantita dal locale. Una toccata e fuga che non aveva nulla a che fare con il suo lavoro nei Maneskin, si è trattato di un momento personale con la sua ragazza.

Non è la prima volta che il nome della band italiana attualmente la più famosa del pianeta viene accostato al lago di Como. Si era parlato di loro anche come possibili ospiti (pagati) che avrebbero dovuto suonare al matrimonio di Mr. PayPal ma era solo una voce di corridoio. In quell'occasione dei Maneskin nessuna traccia. È invece vero che l'ultimo video della già gettonatissima è stato girato sempre in Lombardia e non lontano dal Comasco. Per il singolo The Loneliest, hanno scelto la brianzola Villa Tittoni di Desio. Il brano è uscito venerdì 7 ottobre e in poche ore dalla pubblicazione integrale aveva già raggiunto oltre 200mila visualizzazioni su Youtube. Ad accrescere la curiosità era stato anche l'estratto di pochi secondi pubblicato come anteprima dalla band nei giorni scorsi. E il mistero circa la presenza dei Maneskin in Brianza.