Alla scoperta della Chiesa di San Vittore, il gioiello nascosto sul Lago di Como

In questa giornata speciale ci facciamo accompagnare alla scoperta del gioiello del Lago di Como: la Chiesa di San Vittore. Un luogo di una bellezza unica che non è sfuggito alla maestria delle foto di Maurizio Moro (qui i suoi ultimi successi), il fotografo che più di tutti conosce il territorio e lo omaggia con immagini piene di anima e di talento. Questo luogo meraviglioso si trova a Brienno, il piccolo borgo che raccoglie in maniera esemplare l'atmosfera magica del Natale, per le sue caratteristiche uniche: un concentrato di case, chiese e angoli che in poco raccolgono la storia, il vissuto, la tradizione.

Percorrendo in auto la statale Regina Nuova in direzione Menaggio è possibile scorgere a lago solo una porzione del suo esile e antico campanile. Se scorrete la galleria con le foto di Moro potrete vedere la Chiesa in tutto il suo splendore, dentro e fuori.

Essendo adiacente a un tratto di strada dove non è facile fermarsi, arrivando da Como c'e solo una piccola area di sosta sulla destra pochi metri prima della scaletta che conduce all'edificio: per questo è probabile che la Chiesa di San Vittore sia sfuggita anche agli occhi più attenti.

"Credo, scrive Moro, che pochi abbiano avuto la possibilità di vedere la chiesa di San Vittore al suo interno. Conosciuta anche come "Chiesa di Sant'Anna" per la presenza della sua statua all'interno, vanta il campanile romanico, risalente al XI secolo: uno dei più antichi del Lago di Como".