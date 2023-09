Chico, la vera star dei social arriva in Valsolda: bagno nel Ceresio e visita a Castello

Chico è una vera superstar dei social. Amatissimo in tutta Italia vanta quasi 630mila follower su Instagram, 682mila su TikTok e 382mila su YouTube. I suoi video sono visti anche da milioni di persone. Questa volta, insieme al suo papà "frikkettone" hanno deciso di pedalare fino in Valsolda e, dopo un bagno nel Ceresio, hanno visitato il bellissimo Borgo Castello. Ma come mai questo cagnolino è così famoso in Italia? Molti di voi lo conosceranno ma per chi non fosse ancora dipendente dalla sua vocina ecco una breve presentazione.

Fancesco Taverna, 31 anni è il papà "umano" di Chico, una cagnolino di quasi un anno di razza maltipoo (incrocio non riconosciuto tra un maltese e un barboncino) ed è di una simpatia esilarante. Segni particolari: star dei social. Le avventure di Francesco e Chico non si possono spiegare a parole, vanno viste e soprattutto ascoltate. Chico è un cane parlante (doppiato egregiamente da Francesco) e sui social mostrano la loro vita quotidiana, le escursioni con la Franco Tour (nome di fantasia), piccoli momenti quotidiani che si trasformano in avventure, grazie al potere della Fantasia e ai ragionamenti strampalati ma pieni di energia positiva e saggezza del piccolo Chico.

La vista a Castello e al lago del Ceresio

L'ultima avventura di Chico, dicevamo, è stata proprio in Valsolda, prima sul Ceresio e poi a borgo Castello con il "pacchetto riflessione" incluso nell'escursione della Franco Tour. La bellezza dei panorami (davvero mozzafiato) unita alla gentile ironia e vivacità di Chico ha reso questo video (postato su YouTube solo 7 giorni fa) una vera tendenza, visto già da oltre 240mila persone senza contare le altre piattaforme social. Chico non ha vestiti da promuovere, rossetti o ricchezze inarrivabili, non ha ville che costano milioni e parla anche un po' strano. Eppure con la sua escursione è riuscito a fare conoscere la Valsolda e Porlezza a tantissime persone in Italia e non solo. Forse sono questi i "vip" di cui abbiamo bisogno.