Ricordi di un Canton Ticino che non c'è più

Se Facebook era nato per ritrovare vecchi amici o compagni di scuola, sappiamo bene come nel tempo il suo ruolo sia modificato diventanto ben presto il social più potente del mondo. Qualsiasi attività, ricreativa, politica, sportiva, economica, artistica passa inevitabilmente attraverso le porte virtuali della potente creatura di Mark Zuckerberg. Un altro successo di Facebook è quello legato alla creazione di gruppi riuniti intorno a un interesse specifico. Ed è qui che gli amanti dell'amarcord si sfogano raccogliendo immagini del tempo che fu della loro città. Un esempio recente e che in poco tempo sta raccogliendo sempre più adesioni è quello che arriva da oltreconfine, ovvero dai nostri vicini ticinesi che hanno creato il gruppo "Mendrisiotto una volta".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A farla da padrone sono ovviamente le foto in bianco e nero di un territorio, il distretto più meridionale del Canton Ticino, molto conosciuto anche dai comaschi con i suoi 12 valichi di frontiera. Scatti che mostrano luoghi come Chiasso, Mendrisio e i loro dintorni che lamiscono anche il lago di Lugano, come forse davvero in pochi se li ricordano. Immagini d'epoca che raccontano la storia riportando alla luce una memoria collettiva che altrimenti rischia di essere perduta. Per molti sono comunque scatti mai visti prima che così condivisi possono diventare patrimonio di tutti.