Chiara Ferragni, weekend con i figli sul lago di Como, incontrerà George Clooney?

Chiara Ferragni, dopo il piccolo "tradimento" al lago di Garda, torna sul lago di Como, nel suo hotel preferito, il Grand Hotel Tremezzo e lo fa con la famglia al seguito compresi Leone, tre anni, e la piccola Vittoria di appena due mesi. Assente, o comunque non pervenuto nelle molte foto già postate dalla bella influencer da quasi 24 milioni di follower, il marito Fedez (all'anagrafe Federico Lucia).

La bella Chiara è giunta da poco a Tremezzo e, come ha lei stessa dichiarato nelle storie di Instagram, passerà qui il fine settimana. In realtà nell'ambiente del gossip si rumoreggiava di una sua imminente visita anche in virtù dell'arrivo di George Clooney a Laglio. Cosa lega l'attore americano all'influencer più potente d'Italia? Oltre all'amore incondizionato e sempre dichiarato da entrambi per il lago di Como (lui ha da anni acquistato Villa Oleandra, i Ferragnez hanno più volte detto di voler comprare nelle nostre zone una casa vacanza) c'è anche una questione lavorativa. Entrambi infatti sono testimonial di Nespresso con cui Chiara ha iniziato a collaborare quest'anno e per cui è stata fatta una linea brandizzata apposta. Lui, George con la mitica frase What's Else? è lo storico Brand Ambassador e membro del Nespresso Sustainability Advisory Board (NSAB).

Che questa visita di Chiara sul lago sia anche occasione di lavoro e di incontro con Clooney è solo una supposizione, ma sono in molti a pensarlo. Staremo a vedere.