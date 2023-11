Ecco chi potrebbe "distruggere" la villa sul lago di Como di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni non si dimentica mai del lago di Como, tanto meno adesso che è proprietaria, insieme al marito Federico Lucia, in arte Fedez, di Villa Matilda la splendida dimora di Pognana Lario.

Proprio oggi 9 novembre l'imprenditrice digitale ha messo un nuovo post sul suo profilo social da 29,6 milioni di follower e le sue parole non lasciano spazio ai dubbi: "Nelle piovose giornate di novembre come oggi sogno la nostra Villa Matilda al lago di Como. Questa è la nostra camera da letto".

Che la bella Chiara, nonostante il meteo non molto invitante, stia per arrivare a trascorrere il week end sul Lago? In effetti, da quando sono finiti i lavori di restauro a luglio, i Ferragnez sono riusciti a godersi la loro villa (almeno questo è quanto si è visto sui social) solo due o tre volte. Come in molti sapranno il nome della casa sul lago è villa Matilda, in onore della cagnolina di Chiara che è morta lo scorso luglio dopo una lunga e felice vita.

Curiosa la reazione di tanti follower che hanno commentato il post che compare sulla pagina di Chiara da pochissimi minuti: molti di loro chiedono a gran voce di vedere Paloma varcare la soglia di Villa Matilda. Chi è Paloma? Si tratta di una simpaticissima cucciola di Golden Retriver che ha subito iniziato a socializzare coi piccoli Leone e Vittoria e che è stata regalata a Chiara e famiglia, da mamma Marina di Guardo, a circa due mesi dalla scomparsa della amatissima Matilda. "Mamma ha fatto una sorpresa ai bambini con uno splendido regalo. Ora Paloma è la loro migliore amica" aveva detto Chiara. Paloma è diventata a tutti gli effetti un muovo membro della famiglia ed è, come tutti i cuccioli, affettuosa e scatenatissima. "Io voglio vedere Paloma che si tuffa in piscina entra in casa e si appoggia e rotola sul tappeto", scrivono scherzando sotto il post. Oppure "Ora voglio le foto della villa dopo l'arrivo di Paloma". Effettivamente, vedendo cosa combina nella casa di Milano la cagnolina adorabile e vivacissima, non è difficile immaginare che la stupenda Villa Matilda potrebbe essere "distrutta" da questa cucciola irriverente.