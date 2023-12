Quanti giorni ha trascorso Chiara Ferragni nella sua Villa sul Lago di Como

Villa Matilda, la splendida dimora acquistata da Chiara Ferragni e dal marito Fedez sul lago di Como è valutata, secondo gli esperti, circa 5 milioni di euro. Bisogna anche considerare l'arredamento e il design molto curato, le spese di manutenzione per la bellissima piscina a sfioro e tante altre spese che noi comuni mortali non possiamo nemmeno immaginare. L'imprenditrice digitale ha sempre espresso nel corso degli anni il suo amore per il Como Lake ed è stata in visita molte volte, con amici e famiglie, negli hotel di lusso più prestigiosi come il Grand Hotel Tremezzo, per poi decidere di realizzare il sogno: comprare una casa vacanza, non lontano da Milano per lei e la sua famiglia.

"Il nostro luogo felice" scriveva quando postò le prime foto della villa finita, nel primo fine settimana con i bambini, Leone e Vittoria, in quella che chiamerà Villa Matilda, in onore della sua amata cagnolina morta dopo tanti anni proprio nel luglio 2023. A fronte di questo grande investimento a onor di vero la Villa sul Lago dei Ferragnez non è stata molto sfruttata. Secondo la fonte più attendibile di tutte, che è la pagina Instagram di Chiara, che non manca mai di deliziarci dei suoi spostamenti e viaggi (che siano a lungo raggio o di prossimità) i giorni in cui la famiglia è stata a Villa Matilda sarebbero 4. Per la precisione il fine settimana dell'inaugurazione dopo la fine dei lavori di restauro e di arredo (quando postò la foto della meravigliosa piscina a sfioro nel luglio 2023) ovvero l'8 e il 9 luglio e poi il 29 e 30 luglio, per un totale di quattro giorni.

A ottobre la bella influencer era tornata a parlare della sua dimora sul lago, perché fotografata e pubblicata sulla nota rivista specializzata AD e infine a novembre le aveva dedicato post nostalgico con su scritto: "Nelle piovose giornate di novembre come oggi sogno la nostra Villa Matilda al lago di Como". La sognava ma di fatto, probabilmente per impegni o altri viaggi, non ci è tornata. Mentre scriviamo i Ferragnez sono a St. Moritz in montagna e quindi nemmeno per il ponte dell'Immacolata hanno "sfruttato" la loro casa sul lago. Speriamo di vederli a Natale, nell'atmosfera davvero magica che caratterizza Pognana Lario e tutto il Como Lake, luogo dove tra l'altro non sarebbe la prima volta che trascorrono parte delle vacanze natalizie.