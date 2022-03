Chiara Ferragni con le sorelle e la madre sul Lago di Como per un progetto speciale (e misterioso)

Ieri 11 marzo 2022 Chiara Ferragni, con le sorelle Francesca e Valentina e la mamma Marina di Guardo hanno trascorso l'intera giornata su un set sul Lago di Como. Come sempre a svelare la loro presenza sono state le loro pagine Instagram dove tutte hanno postato foto e storie dove si vedeva il lago, sempre bellissimo nonostante la giornata nuvolosa.

Le tre donne hanno parlato di un progetto speciale ma senza svelare di cosa si tratti. Non era presente Fedez ne i compagni delle sorelle Ferragni. Le didascalie e le informazioni rilasciate su questo progetto a cui sembrano tenere molto sono davvero poche ma nei prossimi giorni il mistero sarà svelato. Nella foto sui social scattata in una villa sul lago, le sorelle si stringono a Francesca che è incinta in attesa del suo primo figlio che sarà un maschietto.