Chiara Ferragni, un pomeriggio nella sfavillante Villa d'Este sul lago di Como

Domenica pomeriggio nella sfavillante Villa d'Este per Chiara Ferragni. In sua compagnia i figli Leone e Vittoria, la mamma Marina e le sorelle Francesca e Valentina. La bella influencer ha visitato sia l'interno della villa che i giardini e, come la stessa scrive, ha trascorso una bellissima giornata. Ovviamente è andata anche a vedere la bellissima Greenhouse, la veranda esclusiva, un salotto molto chic affacciato sul lago. Prima di cimentarsi come presentatrice di Sanremo non poteva mancare la tappa sul lago di Como.

I piccoli Leone e Vittoria sono rimasti incantati dalle luci, dalle decorazioni e sembrano essersi divertiti molto in quell'atmosfera di fiaba. Come sempre ogni occasione è buona per Chiara per visitare il lago di Como che resta, come la stessa ha sempre dichiarato, uno dei suoi luoghi preferiti al mondo. Da anni si parla del fatto che lei e Fedez (assente perché negli Stati Uniti, o almeno lì si trovava fino a due giorni fa dove è stato visto, fotografato e filmato a un concerto dei Maneskin).

Villa d'Este illuminata: lo spettacolo di luci curato da Vincenzo Dascanio

L'accensione delle luci è avvenuta lo scorso 3 dicembre. Uno spettacolo di sfavilli e luccichii per un’atmosfera incantata che ha coinvolto tutte le decorazioni natalizie, dalle luci della terrazza sul lago alla lobby, fino ad arrivare all’iconico mosaico, impreziosito da centinaia di led a cascata regalando un colpo d’occhio mozzafiato.

Un allestimento - quello di Vincenzo Dascanio - fatto non solo di luci, ma curato nei minimi dettagli e con numeri da capogiro: oltre ai 150 alberi di Natale di diverse dimensioni, ben 56.025 meline rosse e 22.000 mele d’oro, 5 km di festoni verdi e 5.000 rami di bacche rosse.

La Greenhouse con vista sul lago, a pochi passi dalla Veranda è il nuovo spazio esclusivo, una zona lounge dove rilassarsi bevendo un cocktail prima di cena, sorseggiando del tè o godendosi una serata di musica dal vivo. Proprio qui Chiara Ferragni e famiglia hanno trascorso la maggior parte del tempo.