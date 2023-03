Chiara Ferragni mostra come vorrebbe la piscina della sua villa sul Lago di Como

Dopo un periodo tutt'altro che facile per la bella influencer da quasi 30 milioni di follower e per il marito Federico Lucia (conosciuto dai più come Fedez) è tempo di rilassarsi con queste giornate dal clima mite e quasi primaverile.

Superata la bagarre sanremese, che ha fatto girare voce di una crisi profonda tra i due, il sereno sembra essere tornato. A tenere lontano il marito dai social non c'era nessuna lite con la moglie ma problemi personali ed è stato lo stesso rapper a rivelare di aver assunto psicofarmaci che hanno molto compromesso il suo stato di salute.

Adesso che tutto questo è in fase di risoluzione Chiara Ferragni ha finalmente un po' di tempo per pensare alla villa affacciata sul lago di Como che lei e il marito hanno acquistato a Pognana Lario.

L'ispirazione di Chiara per la piscina della villa sul lago di Como

Poche ore fa nelle sue storie di Instagram la vediamo mostrare alcune foto di rendering di piscine immerse nel verde. Nella immagine che la stessa influencer posta è chiaro che stia cercando di riprendersi da questo periodo di stress (di cui parla anche in prima persona in un lungo post, qui il suo racconto) sfogliando riviste di design per cercare soluzioni per il giardino e la piscina della sua nuova villa affacciata sul Como Lake. E sono in molti a pensare che approfittando di queste belle giornate di sole potrebbe proprio venire sul lago per trascorrere, come sua consuetudine, qualche giorno senza pensieri con la sua famiglia.