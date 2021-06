Lago di Como, Chiara Ferragni a Blevio a mangiare la pizza "magica"

Anche questo weekend Chiara Ferragni è arrivata sul lago di Como. Con lei, come si vede dalle varie Stories postate su Instagram, le sorelle Francesca e Valentina con i loro rispettivi fidanzati e il piccolo Leone. Complice l'evento culinario che si sta svolgendo proprio al Mandarin Oriental di Blevio la bella Chiara si stà gustando una pizza d'autore.

Per il secondo anno consecutivo infatti il Mandarin Oriental Lago di Como ha riunito i migliori Pizza Chef d'Italia per presentare “Masters of Pizza” un evento gastronomico dedicato all’emblema della tradizione culinaria italiana: la pizza.

Per l'occasione a Blevio, sul Lago di Como ricompare il tormentone della fetta di pizza in più. "The magical Ferragni pizza that regenerates itself", ovvero la magica pizza Ferragni che si rigenera da sola, aveva già fatto discutere i leoni del web, che senza nemmeno leggere quanto aveva scritto la Ferragni si erano subito scagliati contro quella fetta di margherita tra le mani dell'imprenditrice a fronte di una pizza intonsa. Diventato presto virale, come tutto ciò che tocca Chiara Ferragni, il giochino è sembrato perfetto per essere ripetuto più volte anche sulla terrazza del noto 5 stelle lariano. Oramai la pizza magica della Ferragni è un must e l'influencer da quasi 24 milioni di follower si diverte a postare le sue foto con le pizze autorigeneranti divertendosi. E in molti sperano sempre nell'incotro con il divo di casa George Clooney...