L'emozione di Chiara Ferragni sul Lago di Como: Sanremo per lei non è la sola novità in arrivo

Chiara Ferragni oggi 7 gennaio è tornata sul lago di Como insieme ai figli Leone e Vittoria. È la stessa influencer da oltre 28 milioni di follower a postare la foto che la ritrae in barca sul Como lake. Presente (anche se non nello scatto pubblicato) anche il marito Federico Lucia, in arte Fedez. Un ultimo fine settimana di relax nel suo luogo preferito che, oramai non è più un mistero, è proprio il nostro lago. È lei stessa a scriverlo sotto il suo post: "Foto di oggi per dirvi che... tra un mese inizia Sanremo. Siete pronti?".

Sicuramente la bella Chiara sarà emozionata per quello che l'aspetta. Quando Fedez aveva partecipato al Festival di Sanremo lei era incinta di Vittoria e si trovava proprio sul lago, con la sua famiglia, a fare il tifo per il marito. Quest'anno invece i ruoli sono invertiti: lei sarà la co-presentatrice, insieme a Amadeus, di due serate: la prima e l'ultima. Sarà la vera Regina di Sanremo.

L'annuncio lo aveva fatto Amadeus lo scorso 20 giugno, con queste parole: "Nella settimana della 73esima edizione dal 7 all'11 febbraio prossimo, la prima co-conduttrice nella prima sera, quella di martedì e nell'ultima sera, quindi apre e chiude, è Chiara Ferragni". La 35enne imprenditrice digitale su Instagram ha ringraziato il conduttore televisivo per averla voluto al suo fianco.

La novità in casa Ferragnez

In realtà quello che tiene col fiato sospeso i fan è la novità che Fedez ha annunciato durante una recente diretta su Instagram. Un annuncio che Federico avrebbe voluto fare subito ma Chiara è intervenuta fuori campo e lo ha zittito. Il web si è scatenato e c'è già chi pensa a un nuovo figlio per la coppia. Anche se i rumor sono implacabili i due avrebbero già smentito la cosa e Chiara ha detto che rivelerà questa novità che riguarda la sua famiglia solo dopo Sanremo. Non sono stati forniti altri dettagli in merito e ora si godono questo fine settimana sul lago di Como.