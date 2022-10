Chiara Ferragni sul lago di Como detta la moda dell'autunno: quanto costa il suo look

Dopo l'estate trascorsa in una bellissima villa a Ibiza, dopo gli impegni della settimana della moda di Milano e Parigi, e dopo un viaggio a Disneyland (già che era lì) con i figli Leone e Vittoria e il marito Federico Lucia, in arte Fedez, la più potente influencer d'Italia, Chiara Ferragni, torna sul lago di Como. La Ferragni non ha mai fatto mistero del suo amore per il lago e spesso si è vociferato che, insieme alla sua famiglia, volesse comprare una casa vacanze proprio sulle sponde del Como Lake. Nel frattempo però il suo posto preferito, dove trascorre spesso i fine settimana, rimane il Grand Hotel Tremezzo. Oggi 8 ottobre si trovava lì in compagnia della sua amica Paris Zarei. Quest'ultima vive in America e quindi le due amiche hanno sfruttato l'occasione per rincontrarsi. Ma la Ferragni resta sempre un'ottima imprenditrice digitale e come sempre non ha mancato di mostrare i suoi look che dettano le prossime tendenze per l'autunno.

Il look di Chiara Ferragni per venire al lago di Como: quanto costa

Prima di mettersi in viaggio verso il lago ha scattato la classica foto per far vedere il suo "look of the day". Il pezzo forte è senza meno il Gilet di lana. Come spesso accade per i capi indossati dalla bella influencer sarà destinato a diventare un must. Firmato da Alessandra Rich il suo prezzo è di 485 euro. La fragola ricamata al centro ci fa intendere che la frutta (stampata o ricamata) sarà di moda anche questo inverno.

Come scarpe per comodità ha scelto delle sneakers Eye Fly, collezione Chiara Ferragni. Rosa e con un po' di zeppa, costano 225 euro.

Come gioielli riusciamo a identificare collane e orecchini di Tiffany&Co dal valore di diverse migliaia di euro (solo la collana a maglia in oro ne costa oltre 15mila).

Occhiali da sole sempre Chiara Ferragni Collection da 149 euro.

Borsa rossa Chanel 2.55 che va dai 6000 ai 9400 euro a seconda della dimensione.

Attenta anche la scelta di dove scattare le foto: ricordiamo che il Grand Hotel Tremezzo, la sua piscina in particolar modo, è stata nominata una delle location più Instagrammabili al mondo nel 2022. Per la precisione occupa la 13° posizione ed è l'unico luogo italiano presente nella lista delle favolose 50.

Vestiti e accessori a parte, la bella Chiara è riuscita anche a godersi una giornata indimenticabile sul lago, con tanto di giro in barca con i suoi bimbi felicissimi e entusisati dell'esperienza.