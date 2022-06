Chiara Ferragni, dal lago di Como a Sanremo: condurrà il festival con Amadeus

Solo pochi giorni fa aveva trascorso il fine settimana a Villa Bonomi, con la sua famiglia e gli amici di sempre. Di oggi 20 giugno invece la notizia data in diretta durante il Tg1 da Amadeus: Chiara Ferragni sarà la co conduttrice al Festival di Sanremo. La bella influencer da 27,3 milioni di follower affiancherà Amadeus nella prima e ultima serata della 73esima edizione della kermesse musicale in programma dal 7 all'11 febbraio 2023.

Ha dichiarato Amadeus: "Il regolamento l'ho già realizzato e pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e da oggi comincia ufficialmente il gemellaggio per Sanremo con il Tg1". Poi l'annuncio: "Nella settimana della 73esima edizione dal 7 all'11 febbraio prossimo, la prima co-conduttrice nella prima sera, quella di martedì e nell'ultima sera, quindi apre e chiude, è Chiara Ferragni". La 35enne imprenditrice digitale su Instagram ha ringraziato il noto conduttore televisivo: "Amadeus per avermi voluto al suo fianco".

Da qui all'inizio del Festival la aspettiamo ancora sul suo amato lago di Como!