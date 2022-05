Chiara Ferragni e Fedez ci riprovano e tornano sul lago di Como: nessuna disavventura

Dopo le sfortunate vacanze di Pasqua dove sono dovuti rientrare a Milano in anticipo perchè si erano ammalati (non di covid) figli e tata, Chiara Ferragni e Fedez ci riprovano e tornano sul lago di Como. Questa volta sono da soli e si godono la bellissima giornata di sole al Mandarin Oriental dove tra panorami mozzafiato e baci dalle terrazze, trovano anche il tempo di mangiare una pizza, in stile Ferragni: la pizza che si rigenera! Oramai la pizza magica della Ferragni è un must e l'influencer da 27 milioni di follower si diverte a postare le sue foto con le pizze autorigeneranti. Come sempre non manca di indicare il Lago di Como come il suo posto preferito.

Tanti i vip questo fine settimana sulla sponda Comasca del lago: questa volta a dire "sì" difronte allo splendore del lago sono stati l'ex velina Giorgia Palmas e il campione di nuoto Filippo Magnini. Dopo il rito civile celebrato il 12 maggio, la coppia ha deciso di celebrare anche quello religioso. Ha scelto di farlo in una chiesa di Argegno.

Presenti alla ruota panoramica in centro città anche Julia Elle e il marito Riccardo Macario.

Julia (attrice, scrittrice e blogger da oltre 1 milione di follower) ha iniziato a farsi conoscere per la serie "Disperatamente mamma" dove raccontava in video ironici ma spesso anche commoveti l'essere mamma prima di Chloe e poi di Chris.

La bella Julia quando ha iniziato la serie era single ma poi nella sua vita è entrato Bill alias Riccardo Macario, dal cui amore è nata la piccola Chiara. Ma ieri la coppia, che si è concessa una serata senza figli, era alla ruota panoramica di Como, dove hanno fatto un giro per godersi lo spettacolare panorama di sera.

Il lago di Como per la presenza di turisti ( vip e non), sembra proprio essere tornato allo splendore pre-covid.