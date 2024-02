Fedez e la Ferragni si separano, in bilico la villa sul lago di Como

È finita tra Chiara Ferragni e Fedez, come riporta oggi Today, la nostra testata nazionale. Dopo segnali social e indiscrezioni varie a riportarlo adesso è anche l'informatissimo Dagospia secondo cui il rapper avrebbe lasciato la loro casa di Milano. A determinare la fine del matrimonio in un momento già molto complesso dal punto di vista giudiziario per l'influencer sarebbero stati gli ultimi comportamenti del cantante che avrebbero ulteriormente peggiorato la situazione fino alla decisione di mettere un punto.

"Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato" si legge su Dago che lancia lo scoop. Poi i dettagli: "Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo". In questo clima, poi, Fedez si sarebbe organizzato anche un viaggio a Miami con la sua assistente e una volta tornato in Italia avrebbe deciso di lasciare il tetto coniugale.

Ora a Como ci si chiede quale sarà il destino della loro casa sul lago di Como, la sontuosa Villa Matilda in quel di Blevio. Il nome che i Ferragnez avevano voluto dare alla loro nuova dimora di famiglia in un omaggio alla cagnolina di Chiara che purtroppo è morta lo scorso 29 luglio. A non sopravvivere, dopo tanti scandali e segnali di crisi, questa volta è stato il loro amore.