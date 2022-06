Chiara Ferragni, fine settimana sul lago di Como: le "facce brutte" e l'invidia sociale

In molti li criticano, in molti li amano ma tutti li seguono. Parliamo dei Ferragnez (Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez) la coppia social piu famosa d'Italia che raggiunge oltre 41 milioni di follower. Con loro, a completare la splendida famiglia i figli Leone, 4 anni e la piccola Vittoria di un anno. Cominciamo col dire che i Ferragnez sono grandi amanti del Lago di Como dove, proprio in queste ore stanno trascorrendo un weekend di relax a Villa Bonomi.

Non è escluso che possano essere girate anche delle scene per la seconda serie The Ferragnez: la prima inziò proprio dalle sponde del lago e ieri, 11 giugno il Corriere della Sera ha confermato che ci sarà anche il sequel, cominciato a girare a Cremona prima di raggiungere il lago di Como. Villa Bonomi è un logo da sogno e con Chiara e Federico ci sono anche alcuni amici: colazione e cena vista lago, piscina, stanze da sogno. Un fine settimana da favola, con qualche dispetto da parte di Fedez che ritrae moglie e figlia con un nuovo filtro (abbastanza inquietante) ma Chiara sembra (per ora) stare allo scherzo e anche se la sua angelica bellezza risulta così un pò luciferina, quando intorno ci sono amici e una villa meravigliosa tutto passa in secondo piano.

Ma come mai Chiara Ferragni e Fedez sono così adorati nonostante si candidino ad essere il bersaglio mobile perfetto della comunissima, banalissima invidia sociale? La risposta che troviamo (tra le tante) sta in quel perfetto mix comunicativo che è la combo tra "vita dorata" e l' "accessibilità" del racconto di una famiglia qualsiasi. Una miscela che rende la narrazione abbordabile per tutti ma d'isprirazione al tempo stesso (ALERT: l'aggettivo "ispirazionale" è il ribaltamento positivo di "invidiabile"; ed è un concetto su cui Ferragni ha impostato l'intera comunicazione).

Per dirla con le parole di Chiara, insomma: "La gente ama sognare attraverso di me". Oppure, piu probabile, di fronte all'immedesimazione con una favola di tale portata, il cervello scarica dosi di dopamina tali da generare dipendenza.

Ed eccoci allora, a colpi di stories da 15 secondi, assistere ad una intera stagione di quella che è la sit-com 2.0 perfetta per l'uomo del 21esimo secolo, ovvero quello che ha la soglia dell'attenzione pari a zero. Una sit-com in cui la vita reale e l'hype sono magistralmente mixati. Ed in cui, teniamo a sottolineare, non c'è niente di male a beneficiare di un canovaccio: quando si vive d'immagine, la condotta deve essere impeccabile, non puoi sbagliarne una. Lo sa bene qualsiasi personaggio dello spettacolo. E lo sanno bene i Ferragnez, la cui peculiarità sta però in una potenza inedita, ovvero la trasversalità del racconto su più media: sono sui social, sono in tv, sono in radio; e riescono nella missione di non essere "sovraesposti" bensì "abitudine". Sono anche, e spesso, sul lago di Como, uno dei loro luoghi preferiti in cui potrebbero presto comprare anche una casa, e, piaccia o meno, sono 41 milioni di persone che l'osservano attraverso di loro.