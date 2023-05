Buon compleanno Chiara Ferragni: la mega festa è al Grand Hotel Tremezzo sul Lago di Como

Chiara Ferragni è nata a Cremona il 7 maggio 1987 e oggi compie 36 anni. L'influencer più amata d'Italia con i suoi (quasi) 30 milioni di follower già da ieri ha cominciato a postare immagini celebrative per il suo compleanno su Instagram.

“Sto cercando di rendere orgogliosa questa bambina del 1987” scrive come didascalia. Sono arrivati anche gli auguri del marito Fedez che smentiscono qualsiasi crisi. Chiara per il rapper di Rozzano è stata e sarà sempre la sua salvezza, così scrive, specie in un anno per lui molto difficile a causa della sua malattia.

Compleanno sul Lago di Como per Chiara Ferragni

Questa mattina, in seguito ad alcune voci, avevamo accennato che la bella Chiara, con il suo amato seguito di famigliari e amici, avrebbe potuto festeggiare sul Lago di Como: così è stato. Ecco le prime foto apparire sui vari profili social. La tavolata immensa e stupenda è stata allestita su una delle terrazze del Grand Hotel Tremezzo.

Dopo la notizia dell'acquisto della villa a Pognana Lario i Ferragnez non erano stati più avvistati sul lago di Como. Chiara e famiglia ieri 6 maggio erano a pranzo al Sole di Ranco, un delizioso piccolo albergo e ristorante rigorosamente vista lago (Maggiore) e si era creato un gran mistero su dove avrebbe fatto la vera festa. Alla fine il segreto è stato svelato: Chiara è arrivata, come immaginavamo, sul suo lago preferito a festeggiare il 36esimo compleanno al Grand Hotel Tremezzo.

Sempre sul lago aveva celebrato altri momenti importanti della sua vita. Indimenticabile fu il terzo anniversario del suo matrimonio con Fedez che, per l'occasione, le fece una serenata in mezzo al lago sopra una chiatta appositamente allestita per poterle cantare la sua ultima canzone.