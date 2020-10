Chiara Ferragni: il bebè in arrivo e la villa sul lago di Como

Pochi giorni fa, sei per l'esattezza, avevamo parlato delle insistenti voci che volevano i Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) alla ricerca di una villa sul lago di Como. I rumors sono proseguiti anche in questi, tanto che persino il vice-sindaco di Civenna si è sbilanciato in merito, parlando di una visita certa a Villa Barzaghi, anche se ufficialmente la dimora storica sarebbe ancora in vendita. Oggi,1 ottobre, a pochissimi giorni dall'indiscrezione della villa sul lago, si scopre che Chiara Ferragni, come da lei annunciato su Instagram, dove vanta più di 20 milioni di follower, è incinta. «La famiglia si allarga..», scrive la bella influencer, mostrando il piccolo Leone con in mano al foto della sua ecografia. Se il parto, come ipotizzano in molti, sarà nei primi mesi del 2021, significa che, quando la coppia è venuta in visita sul lago di Como, in cerca di una nuova casa, la Ferragni era probabilmente già incinta. E chissà che gli svariati weekend sul lago di Como non abbiano contribuito, con un pò di romanticismo, a questo lieto evento. E a questo punto si riallaccia anche la confessione che Chiara, sempre sui social, aveva fatto poco tempo fa, spiegando di volere una casa vicino a Milano per potersela godere con la famiglia e di voler vendere quella a Los Angeles, troppo lontana per le sue "nuove esigenze". Auguri a Fedez e Chiara, sperando di vederli spesso anche sul nostro lago!

