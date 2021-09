Chiara Ferragni, Fedez e le riprese top secret sul lago di Como

Lo scorso dicembre tutta la famiglia Ferragni è stata alcuni giorni sul lago per delle riprese su cui hanno mantenuto la massima segretezza forse si stavano già girando alcune scene della nuova serie Tv: The Ferragnez

È la notizia "social" del momento: da due giorni Chiara Ferragni e Fedez (Ferdeico Lucia) meglio noti come i Ferragnez, hanno annunciato che a dicembre su Prime Video uscirà una serie Tv basata sulla loro vita. Una sorta, da quel poco emerso fino ad ora, di Sandra e Raiomndo moderni o meglio "digitali".

Il Re e la Regina dei social, del gossip e del mondo dell'imprenditoria 2.0 si metteranno a nudo raccontando la loro vita quotidiana anche se, francamente, molto si evinice anche solo seguendoli su Instagram.

Secondo alcuni rumors fondati ci saranno anche delle parti girate sul lago di Como. A dicembre 2020 in molti avevano notato sul lago la presenza di tutta la famiglia Ferragni (compreso il papà, Marco, la madre Marina di Guardo e le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina e la cagnolina Matilda). Ma non erano li per trascorrere un weekend, come spesso fanno. Erano in corso delle riprese e già allora si ipotizzava un film ma le bocche erano cucitissime a parte qualche spoiler su Instagram.

Si sa per certo, anche perchè venne spiegato nelle varie storie social, che vennero fatte le riprese a tutta la famiglia, per un film o comunque un progetto visual su cui però c'era allora un grande mistero.

"Weekend out filming" si era limitata a scrivere la più nota delle sorelle Ferragni, Chiara, ma poi la location in vari punti del lago venne svelata dalla madre, Marina. Anche noi di QuiComo avevamo fatto delle ipotesi:

«Potrebbe trattarsi di nuovo documentario (Chiara ha già riscosso molto successo con Unposted, che è ancora visibile su Amazon Prime Video), magari uno spaccato più intimo dei Ferragni, come famiglia«

Dopo l'annuncio dell'uscita di The Ferragnez, la serie Tv le nostre "congetture" non sembrano poi troppo azzardate.

Staremo sintonizzati per vedere quale ruolo avrà il lago di Como in questa serie (o almeno in qualche episodio). Ruolo molto importante che di certo ha nella vita vera di Chiara e Fedez che non piu' tardi del primo settembre sono stati sulla piattaforma galleggiante del pianista Alessandro Martire, sul lago per festeggiare il loro terzo anniversario di matrimonio.

Lei splendida, di rosa vestita e molto commossa, lui elegantissimo con microfono in mano mentre le canta una nuova canzone, ovviamente con dedica. A proposito, oggi esce l'ultimo singolo di Fedez che è proprio la canzone che ha cantato in anteprima a Como sulla piattaforma galleggiante.