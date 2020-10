"Cuochi d'Italia": vince Chef Soltani del Cardamomo Persian Palace di Como e Lecco

Soltani, cuoco iraniano e proprietario del Cardamomo Persian Palace di Piazza XX Settembre, si è aggiudicato il titolo della popolare trasmissione in onda su Canale 8- Lavora in città il miglior cuoco internazionale dello Stivale. Hooman Soltani, del ristorante Cardamomo Persian Palace di Lecco, si è aggiudicato l'ambito titolo della trasmissione tv "Cuochi d'Italia-Il campionato del mondo", in onda su Canale 8.

Lo show diretto dal popolare chef Bruno Barbieri è giunto alla terza edizione, e venerdì sera ha vissuto il suo epilogo stagionale. In finale, dopo un lungo percorso a eliminazione, sono giunti Andres Serrano, dell'Ecuador, e proprio Hooman, proprietario e chef del ristorante iraniano di Vitani e di altri due locali tra Como e Lecc

Hooman ha aperto la sfida con un piatto tipico della sua patria, il mazeh (verdure, salsa e yogurt), il suo avversario con un sancocho (zuppa di carne). Nella seconda sfida, lo chef dell'Iran ha cucinato l'abgusht, stufato di agnello e legumi, che ha fronteggiato il langosta tropical del collega sudamericano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La giuria di "Cuochi d'Italia-Il campionato del mondo", composta da Gennaro Esposito e Cristiano Tomai, al termine dell'appassionante gara culinaria ha incoronato Hooman Soltani con 10mila euro in gettoni d'oro, premio con cui lo chef lecchese d'adozione (è in Italia da quindici anni) ha promesso di portare i dipendenti del locale in vacanza. Numerosi gli attestati di stima e i complimenti che in questi giorni sono stati rivolti dai clienti lecchesi del Cardamomo a Hooma via social network.