Come mai il pilota di Formula 1 Charles Leclerc si trovava sul Lago di Como

Sorpresa per gli abitanti di Faggeto Lario. Il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, nonostante la grande riservatezza, sarebbe stato avvistato da più persone proprio in paese, anche al ristorante Vapore dove avrebbe pranzato. Arrivato direttamente dal Canada, dove ha disputato il Gp di Montreal che si è concluso, con grande dispiacere dei tifosi suoi e della Ferrari, con un ritiro per problemi tecnici. Cosa ci faceva, quindi, sul Lago di Como? Secondo i ben informati era impegnato a giare uno spot per una famosa marca di birra che vedremo prossimamente. Avrebbero girato la maggior parte delle scene in barca. Leclerc soggiornava in una villa segretissima e la maggioranza delle scene sarebbero state girate proprio nel suo giardino e nello specchio di lago prospiciente.

Un soggiorno di pochi giorni, che lo sportivo avrebbe però gradito, con la promessa di tornare per potersi godere le bellezze del lago.