Cermenate, Lizza tenuta legata a una catena di un metro per 8 anni: cerca casa e amore

8 anni su 10 passati in catena. Il Motivo? Lizza, questa bellissima cagnolina 10enne, doveva fare da guardia ad un trattore, in un campo in mezzo al nulla. Proprio così, legata con una catena lunga un metro ad un albero, stretta talmente tanto al collo che crescendo le è entrata nella carne. Fortunatamente un'associazione del posto ( viene dalla Calabria) ha tolto Lizza da quella orribile situazione di cui porta ancora qualche segno sul collo.

Nonostante questo lei non conosce la rabbia, non ha capito quello che le è stato fatto o almeno non collega gli esseri umani con la sua prigionia: è dolcissima, affettuosa e buona.

Lizza ora è al Villaggio a 4 Zampe a Cermenate in attesa di un'adozione del cuore. È un cane di media taglia, indipendente e ancora arzilla. Purtroppo le è stato trovato un tumore su una zampa ma non è operabile perchè Lizza (tanto per non farci mancare niente) è leggermente cardiopatica. Non prende medicinali, al momento non sono necessari ma lo stress di un'operazione (che potrebbe portare all'amputazione della zampa) non è indicato per lei.

La bella Lizza ha il suo "passaporto" quindi può essere adottata anche in Svizzera. Si faranno controlli post affido. Vogliamo darle un'altra possibilità e dimostrarle che gli esseri umani non sono tutti malvagi?

Per informazioni, solo se seriamente intenzionati: 031 722599 (Villaggio a 4 Zampe Cermenate-Como)