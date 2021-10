Dakota e Guapa, 8 chili in due cercano casa. La storia di due coraggiose cagnoline

Piccole sono piccole, leggere anche: arrivano a mala pena a 8 chili in due (per eccesso). Andavano tanto di moda i cani da borsetta qualche anno fa. Ma poi le mode passano, e loro sono state buttate via come spazzatura perchè non piu' giovanissime e non in perfetta salute.

Raccontiamo la storia di Guapa e Dakota dalla fine: oggi si trovano al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate in provincia di Como e sono curate, amate e protette. Questo incipit servirà a dare un senso al resto e a capire perchè molte associazioni si occupano di riscattare e salvare animali per portarli da noi a Como e provincia dove possono ricominciare una nuova vita fuori dall'inferno.

Le chiamava "le mie bambine" il vecchio proprietario e per qualche tempo la vita per Guapa e Dakota (che sono madre e figlia di 12 e 10 anni circa) deve essere stata anche bella. Finchè un giorno lo stesso uomo che le considerava "come figlie" non decide che sono vecchie e letteralmente le butta via. Tutte e due ovviamente "per non creare traumi da separazione". Come un vestito usato o meglio degli stracci le due piccole cagnoline, 8 chili in due, si sono trovate in una perreras, in Spagna. Le perreras anche detti canili municipali spagnoli sono l'inferno in terra. Veri e propri lager sovraffollati e sporchi, puzzolenti dove i randagi o gli animali abbandonati dalle loro famiglie vengono ammassati in attesa della morte. 8 chili in due. Eppure ce l'hanno fatta ad uscirne vive. Ad essere notate da quell'angolino dove si proteggevano l'un l'altra. I loro occhi hanno incrociato quelli di Catia che grazie alla sua associazione L'Unione fa la Forza le ha letteralmente riscattate. Dopo un viaggio degno di Ulisse sono arrivate qui, a Cermenate al Villaggio a 4 Zampe.

Perchè nessuno vuole Guapa e Dakota? L'appello

Nessuno le vuole nonostante siano di taglia piccola perchè non sono piu' giovanissime ed hanno entrambe dei problemi di salute, con cui però convivono benissimo e non pregiudicano il loro essere dolci e buone con tutti.

Guapa aveva un tumore mammario ma è stato tolto. Dakota ha due tumori mammari ma avendo anche problemi al cuore non è stata operata. Dakota cammina poco, preferisce stare in braccio. La loro vita attualmente è normalissima, a parte qualche pastiglia che devono prendere.

Inutile mentire: potrebbero vivere tranquillamente altri 6 anni come tanti cani di piccola taglia che arrivano a 16-18 anni senza problemi o le complicanze date dalla loro salute potrebbero farle volare sul ponte anche prima. Il cuoricino di Dakota nel mentre è migliorato grazie alle cure e certamente avere una casa, una famiglia che le ami, le aiuterebbe. Vivono in simbiosi e si accettano richieste di adozione solo insieme. Parliamo di 8 chili di puro amore. Due scriccioline che hanno visto l'inferno e ne sono uscite. Sempre insieme e senza pedere mai la loro dolcezza. Gli regaliamo una speranza?

Solo chi seriamente interessato Catia: 340 918 4408