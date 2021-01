Cermenate, Mily cerca casa: il suo padrone morto di covid e una vita di abbandoni e paura

Le sfortune di questo cane, Mily, sono state davvero tante nei suoi soli tre anni di vita. È stato salvato e portato in Italia dall'Albania dove viveva in una situazione molto critica, ma con la prima adozione qualcosa non ha funzionato. Quindi quando è stato scelto la seconda volta si pensava che sarebbe finalmente stato amato, in una casa con una cuccia tutta sua. Ma il covid, lo sappiamo bene, fa molte vittime, non solo tra gli umani in termini di vite perse, lavoro, economia e solitudini ma anche tra gli animali, specie i cani e i gatti.

Mily è quindi anche orfano a causa del covid e da novembre 2020 si trova presso Il Villaggio a 4 Zampe di Cermenate in cerca di una famiglia, che sia per sempre. Mily ha tre anni, è buono anche se chiaramente tutti questi traumi li ha somatizzati con una dermatite che stanno cercando di curare, e uno stato ansioso che sta, però lentamente migliorando. È castrato ed è di animo davvero gentile e puro.

Ad occuparsi del recupero di Mily è stata Leidaa (www.leidaa.info), associaione che dall'inizio dell'emergenza epidemiologica, si è sempre occupata dei cani così detti 'orfani di covid' anche prendendosi cura degli animali rimasti soli perchè i padroni erano in isolamento o impossibilitati a dar loro le cure necessarie, oltre che, chiaramente, cercare nuove famiglie per chi purtroppo ha perso il suo padrone a causa del covid. Leidaa ha portato Mily al Villaggio a 4 Zampe, a Cermenate, dove è amorevolmente accudito in attesa del suo riscatto. Diamogli una possibilità.

Solo per chi veramente interessato:

animameticcia@hotmail.com