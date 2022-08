"Cerco un hotel in centro paese a Como" ma gli animi si scaldano: una vicenda social

"Salve a tutti, sabato 13 mio figlio vuole andare allo stadio lì a Como a vedere la partita ma noi abitiamo distanti per cui pensavo poi di dormire in paese oppure poco distante in modo tale da non dovermi mettere in macchina di notte. Sapreste consigliarmi un agriturismo o bed and breakfast che non costi una follia per la sola notte del 13 agosto? Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi."

Apparentemente tutto normale. Una domanda posta gentilmente per realizzare il sogno di suo figlio. Il post è apparso 20 ore fa sul gruppo Sei di Como se... eppure anche se si chiedeva un semplice consiglio si è scatenata la bufera. Il motivo? La signora ha chiamato Como paese. Subito il primo commento fa capire l'aria che tira per questa "offesa": "Paese sarà forse il suo, mi permetta. Como è una città, piccola ma bellissima."

La signora presa alla sprovvista si scusa (più volte nel corso delle varie risposte) ma è quasi inutile. Continuano: "Como è capoluogo di provincia, non un paese. La conosce un po’ di geografia?".

La signora si scusa ancora: "Non intendevo offendere dicendo paese, intendevo dormire in loco... mi scuso. Immagino sia una splendida città!". Purtroppo oramai si è scatenato un piccolo putiferio. Qualcuno in difesa dell'autrice del post taccia i comaschi come burberi e pesanti. Solo dopo una serie di botta e risposta sul tema tra vari utenti finalmente qualcuno inizia a dare consigli per trovare un hotel per poter dormire con il figlio di 13 anni dopo la partita.

Con tutto il rispetto per chi ama tanto la sua città, forse il fatto che sia stata chiamata paese non era un motivo sufficiente per essere così duri e creare l'ennesima polemica.