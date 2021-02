Nella Caserma di Rai 2 una recluta comasca: ecco chi è Emanuele Cimadoro

Ha 21 anni e abita a Fino Mornasco Emanuele Cimadoro, una nuova recluta del programma in onda su Rai 2. Stasera, 10 febbraio, il comasco farà parte della puntata che comincerà intorno alle 21.15.

Prima di raccontarvi chi è Emanuele, una breve spiegazione sulla trasmissione La Caserma. Si tratta di un reality, o meglio social reality dove alcuni ragazzi sotto i 30 anni vivono l'esperienza della caserma e della vita militare con le sue rigide regole. La disciplina, prima di tutto ma anche le dure esercitazioni e la necessità di imparare a convivere insieme, in un mondo senza internet e i social network.

Emanuele Cimadoro si racconta così, alle telecamere di Rai 2:

«Mi piace scherzare, sono un tipo molto attivo ed esuberante, però ci sono anche dei momenti dove voglio essere lasciato in pace. Quando sono a casa svegliarmi è un forte forte problema. Mia mamma urla come una pazza, dalle 6 alle 8 sono davvero il suo incubo. Mi piacerebbe comunque dimostrare alle persone che non hanno creduto in me che non sono soltanto il caxxxne che mi piace dire di essere».

Nel video di presentazione di Emanuele anche un accorato appello della mamma: «Spero che lo mettiate in riga in qualche modo!»

Vedremo stasera di cosa sarà capace il ragazzo di Fino Mornasco.