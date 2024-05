Carla Bruni a Villa d'Este per le nozze extra lusso: incantata dal lago di Como gli dedica un video

Carla Bruni sul lago di Como ospite di una delle dimore più amate. Si trovava niente meno che a Villa d'Este dove era ospite di un lussuoso matrimonio, uno dei primi della stagione del 2024. Parliamo dell'unione tra il magnate Dimitri Versano e la modella Valery Kaufman. Hanno scelto come cornice del loro giorno speciale il Lago di Como e a Cernobbio, nella lucente Villa d'Este, si è tenuta una festa molto esclusiva.

La location per giorni è stata piantonata da guardie private che avevano un occhio d'attenzione all’ex primo ministro francese Nicolas Sarkozy che era in compagnia della sua dolce metà, la moglie Carla Bruni, sposata nel 2008 e con cui ha una figlia. La ex modella (italiana nata a Torino ma naturalizzata francese), non ha perso occasione per mostrare il suo entusiasmo per il lago di Como che ha definito, con il suo inconfondibile accento e tono di voce, uno dei posti più belli sulla faccia della terra.