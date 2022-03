Voglia di volare, l'ebbrezza di pilotare un aeromodello

Se c'è un luogo dove si respira passione all'aria aperta, quello è il Campo Volo di Cantù. Piloti di tutte le età arrivano con i loro aerei costruiti dopo ore di paziente lavoro e in un attimo tutto è pronto: una prima messa a punto e poi tutti pronti per il decollo. In cielo le prime evoluzioni e i primi atterraggi. Qualche ritocco ai comandi e si riparte. Ognuno con i propri aeromodelli che riproducono vecchie glorie del cielo che appena in volo sfrecciano sfidando il vento. Appena ai comandi l'ebrezza che si prova è quasi la stessa di chi è al comando di un vero e proprio aeroplano.

Grande attenzione per le fasi più delicate, decollo e atterraggio, ma poi tanto mestiere per le acrobazie che mettono in mostra i piloti più esperti e i loro veicoli, alcuni più adatti ai loop e alle improvvise cabrate o al volo capovolto, altri alla pura velocità. Insomma ci si diverte molto quando si riescono a mettere insieme l'abilità di un pilota e il cuore di un bambino. Una giostra di elicotteri, biplani, parapendii a motore, jet, caccia, prototipi. Qui non ci sono solo piloti ma anche abili costruttori: il campo volo è la loro pista, quella dove collaudare ali e motori per un nuovo veloce viaggio.

Il Campo Volo, presente da oltre 20 anni, è certamente il luogo destinato all'attività aeromodellistica presente dal maggior numero di anni in Lombardia. L'attività di volo degli aeromodelli si svolge sulla sede operativa dell'A.S.D., il Campo Volo, suddiviso in area di parcheggio, area box per la preparazione ed il rimessaggio degli aeromodelli, la pista per le fasi di decollo e atterraggio con una lunghezza di 150 metri ed una larghezza di 35 metri.

Il Campo Volo è situato nel territorio di Cantù, al confine tra Cucciago e Senna Comasco, all'interno del Parco delle Groane. L'area di parcheggio, riservata ai modellisti, ampia ed in ombra è prospicente all'area di preparazione degli aeromodelli. Il Campo Volo è comodamente raggiungibile mediante la stradina sterrata il cui accesso è dalla Strada Provinciale 28 che collega la frazione Navedano del comune di Senna Comasco al comune di Cucciago.

Le attività di volo possono essere svolte nella massima tranquillità e sicurezza data l'assenza di insediamenti abitativi e strade nelle vicinanze dell'area di volo. Per quanti volessero avvicinarsi all'esperienza di volo quali neofiti, principianti o solo per provare l'emozione del volo radioguidato, possono farlo con tutta tranqullità e sicurezza, assistiti da istruttori abilitati presso le scuole F.I.A.M. ed in ogni caso assistiti da soci con pluriennale esperienza.