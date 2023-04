L'immensa distesa di tulipani: dove trovare una piccola Olanda a soli 35 minuti da Como

Una gita fuori porta ma a soli 35 minuti di macchina da Como, dove poter ammirare una delle distese di tulipani più grandi (e belle) della Lombardia. Si tratta di un'area di oltre due ettari, circa 4 campi da calcio completamente ricoperta di tulipani. Parliamo di 600.000 bellissimi fiori delle varietà più particolari e dai colori luminosi, per tuffarsi in un enorme arcobaleno colorato.

Si trova ad Arese a 35 minuti di macchina da Como in via Giuseppe Luraghi. C'è un ampio parcheggio ed è aperto 7 giorni su 7 anche in caso di pioggia dalle 9 alle19.30.

Nel costo del biglietto (4 euro online e 5 sul posto) sono compresi due tulipani ma al costo di 1 euro e 50 se ne potranno cogliere altri e metterli in un secchiello fornito dall'organizzazione. Non possiamo far altro che tuffarci nelle immagini da sogno di Maurizio Moro che ci aiuta sempre a trovare luoghi meravigliosi a Como e non solo, a contatto con la natura e che ci permettono piacevoli momenti di evasione.

Dove si trova

Per raggiungere la distesa di tulipani bisogna andare a Arese (35 minuti di macchina da Como) in via Giuseppe Luraghi.

È in una posizione incantevole e unica nel Parco della Groane, accanto al bellissimo borgo Valera e alla settecentesca Villa Ricotti.

È qui che Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios, una coppia olandese di imprenditori green, ha deciso di realizzare il suo sogno: aprire un meraviglioso campo di tulipani.

"Il comune e la cittadinanza" raccontano i coniugi sul loro sito "ci hanno accolti con calore, negli anni abbiamo costruito una bellissima relazione che ci riempie di gratitudine e serenità".

Biglietti

Per acquistare i biglietti del campo e restare aggiornati sulla effettiva data di apertura, è consigliato monitorare il sito dedicato.