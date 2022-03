Esplode la magia della primavera sul lago: riapre il Campo dei Fiori

A Galbiate affacciato sul lago di Annone, riapre il Campo dei Fiori (qui la pagina Facebook) in tutto il suo splendore con tulipani, narcisi e giacinti. Finalmente, dopo la lunga pausa invernale, è tempo di tornare ad ammirare lo spettacolo della fioritura primaverile in riva al lago. È il primo campo con formula you-pick della provincia di Lecco, nato nel 2017 e curato con passione e competenza da Cristina Tosi. Le foto, seppur bellissime, non rendono neanche la minima parte dello splendore e dell'atmosfera surreale di questo luogo colorato e rilassante. Si trova a circa 40 minuti di macchina da Como e 15 da Erba.

L'apertura è prevista da sabato 2 aprile fino al 24 aprile, tutti i giorni con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30. In settimana si potrà entrare senza prenotazione, nel weekend con prenotazione obbligatoria. Qui il link per prenotare (le prenotazioni sono solo online e si aggiornano in tempo reale).

Ingresso con buono di 3 euro

L'ingresso al campo prevede un buono di 3 euro valido per la raccolta di tre fiori. I bambini sotto i 12 anni non pagano l'ingresso, sono bene accetti i cani al guinzaglio. Sono previsti divertenti laboratori per bambini. In caso di pioggia il campo rimarrà aperto a eccezione di forte maltempo. "In caso di imprevisti chiedo cortesemente di annullare la prenotazione per consentire ad altre persone di vivere questa emozione" spiega Cristina Tosi.

Come arrivare

Per chi arriva da Como o da Erba: sulla SP51 prendere l'uscita Monte Barro in direzione Oggiono, da Erba uscita di Civate. Qui le indicazioni con Google Maps